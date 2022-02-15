Лунный гороскоп от Elle на вторник, 15 февраля

Один из самых древних календарей на планете Земля — лунный. Это разновидность календаря, в основе которого лежит период смены фаз естественного спутника Земли, пишет журнал Elle.

Календарь этот настолько древний, что относится к ориньякской эпохе, это 32–26 тысяч лет до нашей эры. Археологи находят знаки на камнях, костях и рогах животных. Они обнаружены в пещерах Франции, Германии и других стран. Иногда такие изображения можно найти и на стенах пещер.

Сейчас Луна перешла в знак Льва. Накануне Полнолуния день энергетически сильный. Эмоции резкие, в психике человека происходят бурные процессы.

Обратите внимание на свое состояние. Осознавайте и помечайте любые реакции, дышите глубже и не забывайте про отдых.

Сегодня замечательный повод почистить список рабочих контактов. Какие-то из них просто устарели, в каких-то общение было слишком поверхностным, а посему просто избавляйтесь от них и не жалейте.

Вычеркивайте ненужное без сожаления. То же самое можно отнести и к окружающим предметам. Оставьте на рабочем столе только то, что действительно вам нужно. Уберите беспорядок. Таким образом мы символически освобождаем место для того, что давно хочет войти в вашу жизнь.

Есть и другой способ формирования нового мира. Он напрямую связан с творчеством.

Возьмите лист бумаги и нарисуйте на нем так называемую «карту будущего». Важно, чтобы на ней была изображена ваша цель, уже полученные достижения, новое финансовое благополучие, статус и уровень жизни.

Полученный результат прекрасно подойдет для практики визуализации или вдохновения.

Себя тоже можно привести в порядок. Прекрасный день для занятия собой. Косметические процедуры, поход в салон красоты — все это добавит в вашу жизнь новых красок. Волосы отлично будут лежать и расти здоровыми.

После преображения не стесняйтесь, и если вы свободны, отправляйтесь на свидание. Энергии сексуальности очень сильны в дни полнолуния.

Сегодня, завтра и послезавтра многие увидят вещие сны. Присмотритесь к ним и поймите, что пытается сказать вам ваше подсознание. Иногда оно говорит на языке символов, иногда напрямую.

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