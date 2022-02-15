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Вильфанд допустил вероятность резкого похолодания в Москве в марте

Общество
Вильфанд допустил вероятность резкого похолодания в Москве в марте
pixabay.com

Москва, 15 февраля. Жителям Москвы не стоит ожидать скорого наступления теплой весенней погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Синоптик отметил, что в российской столице может похолодать.

Вильфанд утверждает, что столбики термометров в Москве могут опуститься до отметки в −15 градусов. Однако в ближайшее время этого ожидать не стоит. Он подчеркнул, что теплая весенняя погода установится в столичном регионе не раньше середины марта.

«Будут ли такие сильные морозы? Пока они не просматриваются, но это не значит, что не будет понижения температуры до −10 ... −15 градусов, такой температурный фон характерен и для марта. Март - это зимний месяц», — рассказал он в беседе с агентством «Интерфакс».

Неблагоприятные погодные условия наблюдаются на территории Дальнего Востока. Как сообщает издание «Ридус», вдоль побережья Приморья смещается атмосферный вихрь.

По словам Вильфанда, в других регионах России установится спокойная погода. Он отметил, что в ближайшие дни в стране не прогнозируются опасные климатические явления, однако в южных регионах страны возможен сильный ветер.

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погода Роман Вильфанд гидрометцентр
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