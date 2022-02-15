Корабли ВМФ РФ провели артиллерийский бой в ходе учений в Черном море

Симферополь, 15 февраля. Корабли Черноморского флота в ходе морских учений провели артиллерийский бой и уничтожили подводную лодку условного противника.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что маневры проходили в акватории Черного моря. Моряки в ходе учений также отработали действия по противовоздушной обороне отряда кораблей на переходе морем.

Кроме тактических маневров экипажи выполнили задачи по обороне побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил флота, а также коммуникаций и районов морской экономической деятельности. В учениях были задействованы более 30 боевых единиц ВМФ РФ.

Ранее сообщалось, что группа военных кораблей Тихоокеанского флота провела учебные артиллерийские стрельбы. Стоит отметить, что серия военно-морских маневров проводится в январе–феврале 2022 года во всех зонах ответственности российского ВМФ, передает телеканал «360».