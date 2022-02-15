Глава Госсовета Италии Фраттини назвал верной «мюнхенскую речь» Путина в 2007 году

Рим, 15 февраля. Президент России Владимир Путин был прав, говоря о необходимости развивать многостороннее сотрудничество. Такое мнение выразил глава Государственного совета Италии Франко Фраттини.

По словам итальянского политика, выступление Путина на Мюнхенской конференции 2007 года было верным, а его тезисы остались актуальными до сих пор. Российский лидер тогда призывал преодолеть однополярность, где США являются глобальным полицейским, который везде наводит порядок.

Мир сильно изменился с тех пор, но американцы лишь сейчас стали понимать, что однополярность уже нельзя сохранить, говорит Фраттини.

«Они поняли это потому, что бурный рост Китая, Индии и, добавлю, России за эти годы сделал необходимым многополярность и новое сотрудничество, которых в 2007 году президент Джордж Буш-младший, вероятно, не хотел», — цитирует итальянского политика РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин готов к дипломатическим шагам для деэскалации ситуации на Украине. Москва считает, что проблема гарантий безопасности не ограничивается одним Киевом, ее спектр более широкий, передает НСН.