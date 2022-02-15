Индийский великан подался в политику и стал членом партии

Дхармендру Пратапа Сингху знают в Индии как самого высокого человека, его исполинский рост — почти два с половиной метра. Мужчина решил использовать свою популярность и заняться политикой, чтобы служить гражданам своего штата.

Великана Дхармендру Пратапа Сингхи легко можно встретить на улицах индийского города Лакхнау. Мужчина недавно присоединился к одной из местных политических партий, чтобы принять участие в агитационной кампании в преддверии выборов в Ассамблею штата Уттар-Прадеш.

«Я пришел в политику, я решил присоединиться к партии. Моя главная цель — служить народу нашего штата. Наша партия как раз работает в этом направлении, мы нацелены на развитие», — заявляет новоиспеченный политик.

Сингха нельзя перепутать или не заметить — его рост почти два с половиной метра. Великан носит флаг своей партии и раздает агитационные листовки прохожим, которые с удовольствие общаются с необычным человеком.

«Предвыборная кампания проходит очень хорошо. Мы видим поддержку людей, они хотят сотрудничать. Граждане выражают надежду, что наша партия сформирует правительство на предстоящих выборах в 2022 году», — отметил мужчина.

Однопартийцы великана просто счастливы. Благодаря уникальности своего коллеги, их политическим курсом интересуется все больше людей. Потенциальные избиратели активно изучают предвыборную программу.

«Это уникальный случай, можно сказать, настоящее чудо. Великан Дхармендра теперь с нами. Завидев его издали, очень многие подходят, разговаривают с ним и задают вопросы насчет нашей предвыборной программы. Это помогает нашей партии и кампании, благодаря ему мы получаем еще больше народной поддержки», — сказал один из кандидатов от партии Бхатаравчанд Ядав.

Штат Уттар-Прадеш — самый густонаселенный штат Индии с населением более 200 миллионов человек.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.