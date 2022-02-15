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Посольство России осудило Канаду за решение поставить Украине летальное оружие

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 09:10
Армия
Посольство России осудило Канаду за решение поставить Украине летальное оружие
pixabay.com/PD

Оттава, 15 февраля. Решение Канады поставить Украине партию летального вооружения является неприемлемым и лишь усугубит текущий конфликт, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, поставками оружия западные страны подталкивают Киев к продолжению войны против собственного народа на юго-востоке. Степанов заявил, что российская сторона призывает Оттаву оказаться от подобных действий.

«Любые поставки вооружений в страну с нерешенным внутренним вооруженным конфликтом неприемлемы. Это не приближает мир и лишь продлевает, и усугубляет братоубийственный конфликт на Украине», — отметил посол.

Степанов заявил, что Канада должна использовать свое особое влияние на власти в Киеве, чтобы усадить их за стол переговоров с ЛДНР. По его словам, украинскую сторону нужно побудить к беспрекословному выполнению Минских соглашений.

Ранее сообщалось, что Украина получит от Канады поставку летального оружия на сумму 6,1 миллиона долларов. Оттава также предоставит Киеву кредит на 390 миллионов долларов.

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