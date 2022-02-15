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По мнению Дробницкого, BLM ждет участь хунвейбинов: потом от них избавятся

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 10:14
Политика
По мнению Дробницкого, BLM ждет участь хунвейбинов: потом от них избавятся
pexels.com  / 

Несмотря на очевидное недовольство со стороны средних американцев погромами и вседозволенностью BLM, в ближайшее время ничего не изменится: демократы спонсируют беспорядки и оказывают давление на полицию, движение — их инструмент террора. После выборов в США история BLM подойдет к завершению: если победят республиканцы, они поставят точку. Если к власти придут демократы, они избавятся от своих подопечных, как избавилось партийное руководство КНР от отрядов хунвейбинов после Культурной революции. Об этом ФАН рассказал российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Накануне в мессенджерах появилось видео, на котором видны убегающие под звуки выстрелов по ночной улице афроамериканцы. Как следует из сопроводительного текста, активисты BLM в США ворвались в ресторан «Хороший парень» и потребовали бесплатную еду и напитки у владельца. Хозяин открыл огонь на поражение.

Ранее в 2021 суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса, застрелившего при самообороне двух напавших на него членов BLM.

Специалист по американской внешней и внутренней политике Дмитрий Дробницкий сообщил, что участники движения BLM продолжают держать в напряжении жителей США. Он добавил, что это давление будет сохраняться как минимум до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся осенью 2022 года.

«Мы пока не имеем официального подтверждения информации о стрельбе в ресторане и жертвах. Можно с уверенностью сказать, что, несмотря на единичные случаи сопротивления налетчикам, ВLM сегодня сохраняет серьезное влияние в Соединенных Штатах. Надо понимать, что это движение, которое было создано якобы для борьбы за права чернокожих, никогда таковым не являлось. Около восьми лет назад крушить памятники начали белые студенты из обеспеченных семей. И Black Lives Matter, и антифа — авангард левой молодежи. Людьми, которые по большей части «кошмарят» простых американцев под предлогом установления «расовой справедливости», руководят заинтересованные политики», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН рассказал, что движение BLM необходимо демократической партии США, а значит, в ближайшее время нарушителей порядка никто из силовиков задерживать не будет, а их противники могут обрести большие неприятности. По словам Дробницкого, в движение левых вкладываются огромные деньги. Эксперт предположил, что в результате провальной политики команды президента США Джо Байдена промежуточные выборы демократы проиграют, и ситуация в Соединенных Штатах может стать другой. Но до выборов «синие» могут изменить законодательство об изменении электоральной системы, и это отнимет вероятную победу республиканцев. В этом случае шансы на победу демократов на президентских выборах в 2024 году значительно возрастают, а потом надобность в BLM как инструменте борьбы с непокорными отпадет, и движение уничтожат, как уничтожили в Китае хунвейбинов после 1967 года.

Ранее ФАН рассказал, что инфляция в США была бы терпима, если бы не остальные проблемы Байдена. В совокупности с многочисленными проблемами и внутренним политическим кризисом рост цен усиливает волну недовольства американцев своим правительством.

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демократы левые антифа blm
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