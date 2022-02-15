Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 09:32
09:32
Общество
Эксперт Роспотребнадзора Ильина предупредила об опасности кислородотерапии при COVID-19
09:31
Экономика
Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране
09:29
Общество
Власти Новосибирска заявили о поэтапной отмене COVID-ограничений
09:29
Происшествия
Бизнесменов из Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с тюльпанами
09:28
Общество
Вильфанд допустил вероятность резкого похолодания в Москве в марте
09:26
Происшествия
Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера МКУ Краснова
09:26
Происшествия
ФСБ ликвидировала кибергруппировку Lurk
09:24
Общество
Звезда сериалов и режиссер Роман Агеев: «Актер может говорить только то, что выучил»
09:23
Общество
Освобожденный по УДО экс-мэр Евпатории Филонов ищет работу за пределами Крыма
09:22
Армия
Корабли ВМФ РФ провели артиллерийский бой в ходе учений в Черном море
Все новости

Курсы доллара и евро снижаются на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Курсы доллара и евро снижаются на старте торгов Мосбиржи
pixabay.com  /  PD

Москва, 15 февраля. Позиции российской валюты к доллару и евро усилились на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустился на 26 копеек и составил 76,5 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала падение, сократившись на 0,75 копеек — до 86,71 рубля.

Официальный курс доллара накануне вырос на 1,59 рубля и достиг 76,58 рубля, а стоимость евро увеличилась на 1,49 рубля — до 86,85 рубля. Такие данные представлены на сайте Центрального банка РФ.

Ключевой причиной ослабления рубля является внеочередное заседание ФРС, которое уже стало сигналом об очень скором ужесточении монетарной политики в США. Такую точку зрения выразила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Курсы доллара и евро снижаются на старте торгов Мосбиржи
торги курс рубля мосбиржа
Комментировать