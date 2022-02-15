Курсы доллара и евро снижаются на старте торгов Мосбиржи

Москва, 15 февраля. Позиции российской валюты к доллару и евро усилились на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии опустился на 26 копеек и составил 76,5 рубля. Европейская валюта также продемонстрировала падение, сократившись на 0,75 копеек — до 86,71 рубля.

Официальный курс доллара накануне вырос на 1,59 рубля и достиг 76,58 рубля, а стоимость евро увеличилась на 1,49 рубля — до 86,85 рубля. Такие данные представлены на сайте Центрального банка РФ.

Ключевой причиной ослабления рубля является внеочередное заседание ФРС, которое уже стало сигналом об очень скором ужесточении монетарной политики в США. Такую точку зрения выразила заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.