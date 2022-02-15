Украина получит от Канады летальное оружие на $6,1 млн

Оттава, 15 февраля. Украина получит от Канады поставку летального оружия на сумму $6,1 млн и кредит на $390 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Фрагмент выступления Трюдо привел CTV News. Кроме того, Канада уже оказывала Украине финансовую помощь в виде кредита на 150 млн канадских долларов (около $117 млн) в январе.

«Помимо финансовой поддержки, Канада уже принимала меры, чтобы помочь Украине защитить себя. В свете серьезности ситуации и после переговоров с украинскими партнерами я одобрил предоставление летальных вооружений и боеприпасов на сумму 7,8 млн канадских долларов ($6,1 млн)», — пояснил Трюдо.

Трюдо назвал целью оказания помощи Киеву удержание «российской агрессии». Москва неоднократно заявляла, что не имеет никаких «агрессивных намерений» по отношению к соседнему государству. Также канадский премьер-министр отметил, что выразил президенту Зеленскому поддержку в телефонном разговоре.

Ранее украинский лидер выразил благодарность Канаде за многомиллионный кредит на экономические нужды Украины. По его словам, Канада своей помощью демонстрирует, что Киев и Оттава «вместе».