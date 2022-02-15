Разведенная Ида Галич высказалась о реальном отношении ко Дню святого Валентина

Москва, 15 февраля. Известный блогер Ида Галич, пережившая развод, поделилась своими ощущениями от Дня святого Валентина. Она поддержала одиноких подписчиц в этот день.

Расставание с Аланом Басиевым, от которого блогер родила первенца, далось звезде интернета тяжело. Знаменитость до сих пор нелегко переносит семейные праздники. День святого Валентина не стал исключением.

«Я знаю, как может быть грустно в этот сильно раздутый маркетологами день. Подруга, все будет хорошо! Самый главный человек, которого нужно любить не только сегодня, но и каждый божий день — это ты!» — написала 31-летняя Галич в Stories на своей странице в Instagram.

В День всех влюбленных, несмотря на то, что в реальности звезда спокойно относится к этому празднику, сделала несколько юмористических видео. В одном из роликов она показала, как бы проходил романтический день, если бы влюбленные говорили правду.

Ида Галич вышла замуж за Алана Басиева в мае 2018 года. Блогер была на седьмом месте от счастья, рассказывая о своем спутнике. В феврале 2020 года пара впервые стала родителями. Однако счастье продлилось недолго, через год после рождения малыша супруги объявили о расставании. Несмотря на разрыв, пара поддерживает теплые отношения.