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Азаров: США хотят развязать войну между Украиной и Россией

Политика
Азаров: США хотят развязать войну между Украиной и Россией
wikipedia.org  /  Toms Norde, Valsts kanceleja

Москва, 15 февраля. Соединенные Штаты хотят устроить провокацию на Украине, чтобы спровоцировать войну Москвы и Киева. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Экс-политик в интервью для издания «Московский комсомолец» обсудил новости западных СМИ о «вторжении» РФ. По его мнению, таким образом Вашингтон готовит провокацию.

«Цель ясна: организовать войну Украины с Российской Федерацией. Это абсолютно очевидная цель США при всех президентах. Россия — военный соперник, единственная страна в мире, которая может уничтожить США в случае прямого военного конфликта. Поэтому Россию надо максимально ослабить, а еще лучше — сделать так, чтобы она развалилась», — заявил Азаров.

Ранее стало известно, что власти США распространяют слухи о «нападении» РФ на Украину, чтобы оправдать свое военное присутствие в Восточной Европе. Такое заявление сделало МИД КНДР.

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