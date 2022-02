Eat This Not That: употребление цельнозерновых продуктов поможет достичь долголетия

Москва, 15 февраля. Здоровое питание может существенно продлить жизнь. Достичь долголетия поможет употребление цельнозерновых продуктов, сообщает портал Eat This Not That.

Во-первых, необходимо сократить в рационе количество красного мяса и переработанных продуктов. Во-вторых, важно как можно больше употреблять в пищу цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, рыбу, фрукты и овощи.

«Если внести изменения в рацион питания, это может увеличить продолжительность жизни на 6–13 лет – в зависимости от того, насколько радикальны эти изменения и в каком возрасте человек на них решился», — пишут специалисты портала.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что булгур отлично подходит для похудения, а также для предотвращения развития таких опасных болезней, как кардиомиопатия, аритмия и гипертония.