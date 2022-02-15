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Eat This Not That: употребление цельнозерновых продуктов поможет достичь долголетия

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 08:49
Общество
Eat This Not That: употребление цельнозерновых продуктов поможет достичь долголетия
pixabay.com  /  filkaman

Москва, 15 февраля. Здоровое питание может существенно продлить жизнь. Достичь долголетия поможет употребление цельнозерновых продуктов, сообщает портал Eat This Not That.

Во-первых, необходимо сократить в рационе количество красного мяса и переработанных продуктов. Во-вторых, важно как можно больше употреблять в пищу цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, рыбу, фрукты и овощи.

«Если внести изменения в рацион питания, это может увеличить продолжительность жизни на 6–13 лет – в зависимости от того, насколько радикальны эти изменения и в каком возрасте человек на них решился», — пишут специалисты портала.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что булгур отлично подходит для похудения, а также для предотвращения развития таких опасных болезней, как кардиомиопатия, аритмия и гипертония.

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долголетие диета Eat This Not That цельнозерновые
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