Педофил напал на школьницу в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 15 февраля. Подозреваемого в попытке развратить школьницу петербуржца задержали в Приморском районе Северной столицы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию накануне вечером обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина совершил в отношении ее дочери действия сексуального характера. Нападению девочка 2009 года рождения подверглась на Комендантском проспекте.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. По версии правоохранительных органов, педофилом оказался петербуржец 1965 года рождения.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы. Преступление было совершено в подземном переходе на улице Руставели.