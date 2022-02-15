Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 09:32
09:31
Экономика
Банк России отметил рост продовольственной инфляции в стране
09:29
Общество
Власти Новосибирска заявили о поэтапной отмене COVID-ограничений
09:29
Происшествия
Бизнесменов из Новосибирска задержали по подозрению в мошенничестве с тюльпанами
09:28
Общество
Вильфанд допустил вероятность резкого похолодания в Москве в марте
09:26
Происшествия
Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера МКУ Краснова
09:26
Происшествия
ФСБ ликвидировала кибергруппировку Lurk
09:24
Общество
Звезда сериалов и режиссер Роман Агеев: «Актер может говорить только то, что выучил»
09:23
Общество
Освобожденный по УДО экс-мэр Евпатории Филонов ищет работу за пределами Крыма
09:22
Армия
Корабли ВМФ РФ провели артиллерийский бой в ходе учений в Черном море
09:19
Политика
Глава Госсовета Италии Фраттини назвал верной «мюнхенскую речь» Путина в 2007 году
Все новости

Педофил напал на школьницу в Приморском районе Петербурга

Происшествия
Педофил напал на школьницу в Приморском районе Петербурга
pixabay.com

Санкт-Петербург, 15 февраля. Подозреваемого в попытке развратить школьницу петербуржца задержали в Приморском районе Северной столицы, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию накануне вечером обратилась мать девочки. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина совершил в отношении ее дочери действия сексуального характера. Нападению девочка 2009 года рождения подверглась на Комендантском проспекте.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. По версии правоохранительных органов, педофилом оказался петербуржец 1965 года рождения.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 13-летней школьницы. Преступление было совершено в подземном переходе на улице Руставели.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Педофил напал на школьницу в Приморском районе Петербурга
нападение петербург педофил
Комментировать