Минобороны Японии выразило озабоченность российскими учениями в Охотском море

Токио, 15 февраля. Военные учения России в Японском и Охотском морях вызывали обеспокоенность министра обороны Японии Нобуо Киси.

Действия РФ, по его словам, оцениваются руководством страны как «демонстрация военных возможностей РФ как на западе, так и на востоке на фоне сложной ситуации по Украине». Киси также заявил, что Токио зафиксировало активность 24 судов Тихоокеанского флота РФ и продолжает наблюдать за ними.

«На фоне недавних передвижений российских военных на границе с Украиной, мы полагаем, что (Россия. — Прим. ред.) повышает активность для демонстрации военных возможностей как на западе, так и на востоке», — отметил министр.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что группа военных кораблей Тихоокеанского флота России провела учебные артиллерийские стрельбы.