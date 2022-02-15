Полянский заявил о возможных провокациях на Украине со стороны США

Москва, 15 февраля. США или их союзники могут устроить на Украине провокацию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Журналисты портала Grayzone поинтересовались у дипломата, почему Белый дом продолжает нагнетать обстановку вокруг Украины. По его мнению, Вашингтон таким образом хочет спровоцировать конфликт.

«Я полагаю, что это отвлекающая операция для того, чтобы попытаться свести наши более важные озабоченности к некоторым незначительным проблемам, относящимся к Украине... Другое предположение может быть потенциально очень опасным: возможно, США или их союзники действительно задумали какую-то провокацию с вовлечением украинских сил на линии соприкосновения», — подчеркнул зампостпреда.

Ранее Полянский заявил, что Россия не станет проводить «вторжение» на Украину, поскольку у нее нет для этого причин. По его мнению, об этом говорят только на Западе.