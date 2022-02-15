Польша с неожиданным результатом завершила крупные командно-штабные учения с Россией

Пекин, 15 февраля. Польские военные провели крупные командно-штабные учения, где был смоделирован конфликт с Россией. В результате Польша потерпела поражение на 5 день учений из 20 запланированных.

Крупные командно-штабные учения с участием России не оправдали надежд поляков. Попытка поставить под сомнение военные возможности России обернулась для Польши неожиданными последствиями. К такому выводу пришло издание Sohu.

Аналитики китайского издания акцентировали на том, что отношения Варшавы с Москвой всегда были несколько напряженными. По мнению авторов статьи, сегодня взаимодействие сторон все еще не обходится без инцидентов и инициируют их враждебно настроенные поляки.

«Некоторое время назад польские военные провели крупные командно-штабные учения, где был смоделирован конфликт с Россией. Итоги мероприятия были весьма неожиданны для Варшавы», — отметили авторы статьи.

Поляки рассчитывали выйти победителями из двадцатидневного противостояния с оппонентом. Однако, в результате армия Польши оказалась разгромлена всего лишь за пять дней. На ситуацию не смогла повлиять даже помощь союзных государств.

«Варшава рассчитывала с помощью этих учений опозорить армию России и повысить уверенность в своих вооруженных силах внутри страны. В итоге никто не ожидал, что из-за этого мероприятия поляки окажутся в довольно неловком положении на фоне конкурентов», — заключили в Sohu.

По мнению авторов статьи, прошедшие учения подтвердили тот факт, что Варшава не способна конкурировать с Кремлем на военном поприще. Аналитики подчеркнули, что полякам повезло поучаствовать с Россией в военных маневрах, а не в реальных боевых действиях.

Ранее Министерство обороны Польши объявило о создании кибервойск. Уточняется, что кибервойска формируются для «проведения полного спектра действий в киберпространстве».