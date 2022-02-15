Пенсионерка из Колпино перевела мошенникам 295 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 15 февраля. Жительница города Колпино Ленобласти обратилась в правоохранительные органы с заявлением о мошенничество. Она перевела «сотруднику» банка 295 тыс. рублей. Об этом сообщили в ОМВД России по району.

Пенсионерке на телефон поступил звонок якобы от сотрудницы банка, которая предложила ей перевести средства на безопасный счет. Воспользовавшись доверием пожилой женщины, мошенница вынудила ее оформить кредит в банке ПАО «Совкомбанк» на сумму 250 тыс. рублей. Затем злоумышленница перевела с карты «Халва» все средства, включая и собственные сбережения пенсионерки в 45 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее стало известно, что житель Апатитов Мурманской области купил новый телефон, чтобы перевести злоумышленникам почти 900 тысяч рублей.