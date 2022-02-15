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Новый iPhone SE станет самым доступным 5G-смартфоном Apple

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 08:37
Общество
Новый iPhone SE станет самым доступным 5G-смартфоном Apple
pixabay.com

Купертино, 15 февраля. Компания Apple 8 марта представит iPhone SE третьего поколения, который станет самым дешевым смартфоном корпорации, поддерживающим 5G.

Цены останутся на уровне 2020 года благодаря увеличению объема заказов. В США смартфон будет начинаться от 400 долларов, а в Китае — от 518 долларов.

Сообщается, что iPhone SE3 будет оснащен 4,7-дюймовым дисплеем, сканером отпечатков пальцев Touch ID, а также одной камерой на задней панели. Также новый смартфон не будет поддерживать продвинутую MagSafe зарядку — пользователям будет доступна лишь обычная по протоколу Qi.

На конференции Apple 8 марта также будет представлен iPad Air 5. Сообщается, что массовое производство двух продуктов уже началось.

Ранее стало известно, что Apple зарегистрировала в России три новых компьютера. Информация о них появилась в базе данных Евразийской экономической комиссии.

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apple смартфон iPhone SE3
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