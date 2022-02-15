Политолог Лазарев допустил бегство Зеленского с Украины только при реальной угрозе войны

Киев, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не стал бы оставаться в стране при угрозе реального «нападения» России. Об этом сообщил политолог Александр Лазарев.

Власти также попыталось бы вывезти из страны свои сбережения в наличном виде, так как им могли бы заблокировать банковские счета. Эксперт уточнил, что не верит в возможность военного конфликта двух стран.

«Так как мы полностью понимаем, кто сейчас у нас при власти, кто такие "Слуги народа", кто такой президент, Офис президента, министры. Если была бы реальная ситуация, при которой возможно вторжение, они бы уехали отсюда, бежали на все четыре стороны», — отметил Лазарев.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что государственные служащие, которые уехали с Украины, должны вернуться в страну в течение 24 часов.