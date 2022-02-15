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Канада выделит Украине дополнительный кредит на 390 млн долларов

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 08:36
Политика
Канада выделит Украине дополнительный кредит на 390 млн долларов
pixabay.com  /  PD

Оттава, 15 февраля. Канада выделит Украине дополнительный кредит в 500 млн канадских долларов (около 390 млн долларов США) для поддержания экономической устойчивости, сообщил канадский премьер Джастин Трюдо.

Кредит Украине предложат в дополнение к выделенным в январе 120 млн канадских долларов (порядка 94,2 млн долларов США), объявил во время пресс-конференции Трюдо.

«В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины», — сообщил канадский премьер.

Ранее Трюдо провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Киев поднял вопрос о финансовой помощи и высоко оценил решение Оттавы о выделении стране значительной дополнительной финансовой помощи.

Канада 21 января предложила Украине кредит на сумму 96 млн долларов на поддержку экономики и проведение реформ. Вместе с тем Оттава предоставит Киеву 4,8 млн на техническую помощь для поддержания этого займа.

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украина канада трюдо
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