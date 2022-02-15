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Специалисты МОК не смогли точно ответить, принимала ли Валеева допинг

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 08:36
Олимпийские игры 2022
Специалисты МОК не смогли точно ответить, принимала ли Валеева допинг
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Москва, 15 февраля. Международный олимпийский комитет не имеет окончательного вердикта относительно того, принимала ли российская фигуристка Камила Валиева запрещенные препараты. Об этом заявил член МОК Денис Освальд.

Спортсменка из РФ сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. МОК, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев обратились в Спортивный арбитражный суд. Он отклонил апелляции и позволил фигуристке принять участие в ОИ-2022. В комитете обсудили, действительно ли Валиева принимала допинг.

«Перед Рио было принято решение, что ни один российский атлет не примет участие в Играх, пока не будет доказано, что он не принимал допинг. Это было сделано каждой международной федерацией. И те спортсмены, которые выступали в Рио, имели право там выступать, они сдали многочисленные допинг-пробы. Здесь мы не имеем окончательно вердикта, принимал атлет допинг или нет», — сказал представитель МОК.

Ранее Освальд заявил, что комитет не будет наказывать спортсменов, которые не употребляли допинг. При этом не имеет значения, представляют они Россию или другую страну.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Специалисты МОК не смогли точно ответить, принимала ли Валеева допинг
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