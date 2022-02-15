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Австрийские ученые предупредили о мировой рецессии из-за «ядерных» санкций против России

Политика
Австрийские ученые предупредили о мировой рецессии из-за «ядерных» санкций против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 февраля. Мировой экономике грозит рецессия в случае полномасштабного вторжения России на Украину и «ядерных» санкций Запада против Москвы, предупредили в Венском институте международных экономических исследований.

Ученые описали два возможных сценария якобы планируемого Россией «вторжения» на Украину, а также их последствия. В базовом сценарии «вторжение» ограничится юго-восточными украинскими регионами. Запад в ответ введет относительно мягкие санкции против Москвы, сообщает РБК.

Неблагоприятный сценарий подразумевает полномасштабное вторжение на Украину, на которое Запад ответит «ядерными» санкциями. Наиболее жесткой мерой станет запрет на импорт российских нефти и газа, а также на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Это приведет к стремительной инфляции и мировой рецессии, предостерегли ученые.

Ранее россияне начали приобретать смартфоны из-за опасения введения санкционных пакетов со стороны Вашингтона. Весь рынок в начале текущего года в сравнении с этим же периодом в 2021 году вырос более чем на семь процентов.

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