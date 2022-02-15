«Росатом» создаст препарат для прицельной борьбы с раком простаты

Москва, 15 февраля. Госкорпорация «Росатом» планирует создать препарат для сверхточного уничтожения рака, следует из опубликованных на сайте компании закупок материалов.

«Росатом» намерен создать радиофармацевтический препарат на основе моноклональных антител для «прицельного» уничтожения злокачественных опухолей предстательной железы, сообщает РИА Новости.

Моноклональные антитела будут содержать изотоп торий-227, который обладает большой относительной эффективностью в уничтожении раковых клеток. Кроме того, альфа-излучатели позволяют повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией. Ожидается, что работы по созданию и испытаниям препарата на лабораторных животных специалисты выполнят в этом году.

Ранее ядерный центр «Росатома» приступил к разработке нового боеприпаса, который предназначен для борьбы с беспилотной авиацией, а также авиабомбами. Авторы проекта уже запатентовали изобретение.