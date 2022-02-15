Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье

Вашингтон, 15 февраля. Власти США порекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье и Белоруссию из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в Госдепартаменте.

На Западе в последнее время активно муссируются слухи о якобы готовящемся российском «вторжении» на Украину. В качестве доказательств таких приготовлений приводятся сообщения о передвижениях российских войск по своей территории.

«Из-за необычной и беспокоящей военной деятельности России у границы с Украиной американские граждане, которые находятся в Белоруссии или собираются туда, должны иметь в виду, что ситуация непредсказуема, а напряженность в регионе повышена», — сообщили в Госдепартаменте.

Ранее Госдепартамент США на фоне смены дислокации американского посольства на Украине из Киева во Львов приказал уничтожить все компьютеры и сетевое оборудование внешнеполитического ведомства в украинской столице. Принятые меры приведут к тому, что здание посольства в Киеве будет неприемлемым для функционирования в роли дипмиссии.