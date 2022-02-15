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Допинг-скандал с Валиевой вызвал цунами хейта в адрес Тутберидзе в соцсетях

Спорт
Допинг-скандал с Валиевой вызвал цунами хейта в адрес Тутберидзе в соцсетях
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 февраля. Скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Играх в Пекине стал последней каплей для любителей фигурного катания, которые трепетно относятся к спортсменкам. В трендах российского Twitter закрепился хештег #ПозорТутберидзе.

Хейт обрушился на Этери Тутберидзе после того, как стало известно о сомнительной допинг-пробе ее 15-летней ученицы. На протяжении нескольких дней стоял вопрос: будет ли Валиева допущена до личных соревнований на Играх в Пекине. В понедельник Спортивный арбитражный суд разрешил россиянке выступать в личном турнире, и во вторник она вступит в борьбу за медали.

Фанаты, узнав о допинг-скандале, обрушились с критикой на Тутберидзе, которую называют лучшим тренером в этом виде спорта. История на Олимпиаде подлила масла в огонь, и поклонники фигурного катания вспомнили все грехи 47-летнего наставника. В социальных сетях тренерский штаб школы «Самбо-70» и сама Тутберидзе столкнулись с цунами хейта.

Допинг-скандал с Валиевой вызвал цунами хейта в адрес Тутберидзе в соцсетях
Global Look Press / Darryl Dyck

«#позорТутберидзе За анорексию Юли, за ногу и хроническую травму спины Жени, за "раз вышел — докатывай", сказанное травмированному Адъяну, за бодишейминг Даши», — написал пользователь с ником @shalom_sobaki.

«Как бывшая спортсменка, у которой был компрессионный перелом двух позвонков, я никогда не прощу Тутберидзе и ее штаб за то, что они довели Женю Медведеву до защемления межпозвоночного нерва и всех вытекающих из этой травмы», — гневно высказалась @KwonGoD1.

«#позорТутберидзе Она допустила, чтобы спортсменка каталась с температурой на фоне пневмонии. Вы помните, как Аня дышала после проката? Позор за то, что "великий" тренер продвигает в моду преодоление. Ты хоть умри на льду, пожертвуй всем — здоровьем и карьерой, но выбей медаль», — отметил @SeeYouInNagano, устроив бунт в соцсети.

По мнению пользователей, Тутберидзе волнуют только победы, потому она безразлично относится к здоровью фигуристок. Специалист якобы заставляет спортсменок выходить на лед с плохим самочувствием и травмой. Зрители, грозно высказывающиеся в адрес Тутберидзе, напомнили, что есть другие наставники, которые используют иной метод работы, но их спортсмены показывают блестящие результаты.

Этери Тутберидзе после скандала с Камилой Валиевой не сразу дала комментарий. Спустя несколько дней она прервала молчание и высказалась о ситуации. При этом сама 15-летняя фигуристка уверяет, что наставник всегда была с ней в это непростое время.

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соцсети критика тутберидзе
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