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МОК не станет наказывать «чистых» российских спортсменов

Спорт
МОК не станет наказывать «чистых» российских спортсменов
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 февраля. Международный олимпийский комитет не будет наказывать спортсменов, которые не употребляли допинг, даже если они представляют Россию. Об этом заявил представитель МОК Денис Освальд.

Спортивный чиновник уверен, что во время Олимпиады 2022 года в Пекине «чистые» участники соревнований не столкнулся с санкциями. При этом не важно, выступают ли они за РФ или другую страну.

Ранее Освальд прокомментировал отложенное награждение фигуристов на ОИ-2022. Член МОК отметил, что организация хочет вручить награды «правильным» людям, чтобы в дальнейшем не приходилось их перераспределять.

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