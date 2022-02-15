Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 07:59
07:54
Политика
Австрийские ученые предупредили о мировой рецессии из-за «ядерных» санкций против России
07:53
Наука
«Росатом» создаст препарат для прицельной борьбы с раком простаты
07:26
Общество
Эпидемиолог Горелова объяснила затяжной кашель при штамме «Омикрон»
07:05
Политика
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье
07:05
Спорт
Допинг-скандал с Валиевой вызвал цунами хейта в адрес Тутберидзе в соцсетях
07:02
Спорт
МОК не станет наказывать «чистых» российских спортсменов
06:46
Спорт
МОК: награждение фигуристов отложено ради вручения наград «правильным людям»
06:36
Происшествия
Двое детей попали в снежную ловушку под Магаданом
06:22
Спорт
Валиева рассказала, кто поддерживал ее во время допинг-скандала на Играх
06:06
Политика
Белый дом сообщил об отсутствии планов у Байдена посещать Украину
Все новости

МОК: награждение фигуристов отложено ради вручения наград «правильным людям»

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 06:46
Спорт
МОК: награждение фигуристов отложено ради вручения наград «правильным людям»
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Москва, 15 февраля. Награждение фигуристов после олимпийских соревнований отложено, поскольку Международный олимпийский комитет хочет вручить награды «правильным спортсменам». Об этом заявил член организации Денис Освальд.

Спортивный чиновник подчеркнул, что комитет относится к вручению медалей серьезно. МОК не желает допускать ошибки, из-за которых потом придется перераспределять награды.

Ранее фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании заявила, что сделает все возможное, чтобы продемонстрировать свои результаты на соревнованиях.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / МОК: награждение фигуристов отложено ради вручения наград «правильным людям»
мок валиева награждение фигуристки
Комментировать