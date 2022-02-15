МОК: награждение фигуристов отложено ради вручения наград «правильным людям»

Москва, 15 февраля. Награждение фигуристов после олимпийских соревнований отложено, поскольку Международный олимпийский комитет хочет вручить награды «правильным спортсменам». Об этом заявил член организации Денис Освальд.

Спортивный чиновник подчеркнул, что комитет относится к вручению медалей серьезно. МОК не желает допускать ошибки, из-за которых потом придется перераспределять награды.

Ранее фигуристка Камила Валиева впервые высказалась о допинговом скандале на ОИ-2022. Действующая чемпионка Европы в женском одиночном катании заявила, что сделает все возможное, чтобы продемонстрировать свои результаты на соревнованиях.