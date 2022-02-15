Двое детей попали в снежную ловушку под Магаданом

Магадан, 15 февраля. Двое детей оказались под ледяным завалом в районе села Клепка. Об этом сообщили в Пожарно-спасательном центре Магаданской области.

Известно, что до обвала дети рыли в снегу тоннели и играли в них. В какой-то момент выход им преградили глыбы льда, из-за чего они не смогли выбраться.

Ребят откапывали четыре спасателя поста пожарной части, десять волонтеров и техника. Спасенных детей 11 и 9 лет передали родителям. После их доставили в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Ранее стало известно, что тульскую пенсионерку насмерть раздавило упавшей с крыши снежной массой. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.