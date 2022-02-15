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Валиева рассказала, кто поддерживал ее во время допинг-скандала на Играх

Спорт
Валиева рассказала, кто поддерживал ее во время допинг-скандала на Играх
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Пекин, 15 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что поддержка болельщиков и близких людей в непростое для нее время была очень важна. Она подробно рассказала, как это спасло ее во время допинг-скандала.

Спортсменка в понедельник получила решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому она сможет участвовать в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. На протяжении нескольких дней до оглашения вердикта девушка сталкивалась с переживаниями и проблемами. Но рядом с ней были родные и близкие.

«Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Марк (Кондратюк) тоже поддерживает – хорошо, что он остался (в Пекине). Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», — сообщила 15-летняя спортсменка в беседе с Первым каналом.

Она добавила, что поддержка болельщиков была для ее очень важна. Фигуристке было приятно видеть комментарии и сообщения с теплыми высказываниями в Instagram.

Личный турнир по фигурному катанию начнется 15 февраля. Россию представят сразу три спортсменки: Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

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