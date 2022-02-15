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Белый дом сообщил об отсутствии планов у Байдена посещать Украину

Политика
Белый дом сообщил об отсутствии планов у Байдена посещать Украину
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 15 февраля. Говорить о возможности визита на Украину президента США Джо Байдена пока рано, заявила журналистам заместитель официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

СМИ ранее сообщили, что украинский лидер Владимир Зеленский во время телефонного разговора пригласил Байдена посетить Киев «как можно скорее». Однако пока Белому дому анонсировать нечего, отметила пресс-секретарь Администрации президента США.

«Мне пока нечего анонсировать по поводу каких-либо планируемых поездок», — заявила Жан-Пьер, отказавшись подтвердить или опровергнуть получение приглашения.

Лидеры двух стран провели 13 февраля телефонные переговоры. В ходе беседы Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить Украине дополнительные средства финансовой и военной поддержки. По данным CNN, приезд американского президента на фоне текущей обстановки в Киев маловероятен.

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