Отсутствие озабоченности Киева переносом посольства США во Львов поразило Пушкова

Москва, 15 февраля. Руководство Украины совершенно не проявляет обеспокоенность переносом посольства США из Киева во Львов. Это заметил сенатор Алексей Пушков.

Он назвал поразительным отрицание «угрозы, о которой все время твердят» в Белом доме. Пушков отметил, что на Украине даже намеренно опровергают данную информацию.

«Ведь перенос посольства США из Киева во Львов должен был бы стать главным предметом озабоченности Зеленского. Это означает, что США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут из Украины. Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал реакцию западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО. По его словам, они все чаще хотят слышать отказ Киева от становления участником Альянса.