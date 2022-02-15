Аналитик Волгина призвала не хранить копии документов на смартфоне

Москва, 15 февраля. Хранить чувствительные данные в переписке в мессенджерах, галерее или заметках смартфона не следует, лучше использовать защищенное облако, посоветовала аналитик Мария Волгина.

Злоумышленник может взломать устройство и получить доступ к любой информации на нем. Поэтому хранить чувствительные данные в переписке, галерее или заметках «категорически не рекомендуется», отметила аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» в беседе с агентством «Прайм».

«Если вам тяжело запомнить сложные пароли и логины для различных сервисов — лучшим решением станет использование менеджера паролей или встроенных систем хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS», — посоветовала специалист.

Не стоит хранить копии личных документов и фотографии, на которых лицо пользователя находится рядом с белым листом. Кроме того, не следует нажимать галочку «запомнить меня» во время использования мобильных браузеров, сохранять данные банковской карты после покупок в интернете и хранить рабочую информацию, заключила Волгина.

Ранее аналитик Екатерина Рудая рассказала о способах защитить свой смартфон от потенциальной кражи злоумышленниками. Первым делом необходимо понимать, что именно может сделать преступник с устройством, уточнила специалист.