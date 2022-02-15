Юрист Редин объяснил, как не стать жертвой финансовых мошенников

Москва, 15 февраля. Управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин рассказал, какие данные можно безопасно давать посторонним людям, а какие лучше держать при себе, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников.

К реквизитам, которые требуются для списания средств со счета, относятся номер и срок действия карты, ФИО держателя и CVV-код. Используя эти данные, владелец банковской карты может совершать и принимать денежные переводы, оплачивать онлайн-покупки и выполнять другие расчетные операции. При этом лишь часть из этих реквизитов безопасна для передачи посторонним людям, пояснил агентству «Прайм» юрист Егор Редин.

«И все эти же действия также сможет выполнить и мошенник, который обманным путем завладел платежными данными», — подчеркнул Редин.

Когда карта была подтверждена и привязана на каком-либо сервисе, то онлайн расчеты обычно не требуют подтверждения по СМС. По словам специалиста, это является серьезной проблемой.

«Посторонним лицам можно называть только номер карты, свое имя, отчество, первую букву фамилии. Если собеседник интересуется другими данными, рекомендуется сразу повесить трубку и перезвонить на номер горячей линии банка (обычно он указан на обороте карты)», — посоветовал юрист.

К категории конфиденциальных данных, разглашение которых ставит ваши средства под угрозу, относятся пароли и коды из банковских уведомлений. Если мошенники все-таки завладели необходимыми для списания средств данными, то блокировка карты — единственный способ сохранить деньги. Если мошенникам удалось получить доступ к личному кабинету, то держателю карты необходимо связаться с сотрудниками банка и попросить его отключить дистанционный доступ к счету, пояснил Редин.

В заключении он напомнил, что заблокированная карта не подлежит восстановлению и ее необходимо выпустить заново. При перевыпуске карте присваиваются новые реквизиты, а логин и пароль от личного кабинета меняются на новые.

Ранее телефонный мошенник похитил у ростовчанки 3 миллиона рублей. Звонивший предложил совершить ряд действий, чтобы обезопасить денежные средства. После совершения этих операций женщина получила уведомления о списании денег с карты.