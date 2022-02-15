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Зампостпреда при ООН Полянский указал на отсутствие причины для «нападения» на Украину

Политика
Зампостпреда при ООН Полянский указал на отсутствие причины для «нападения» на Украину
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 февраля. Россия не станет проводить «вторжение» на Украину, поскольку у нее нет для этого причин. Об этом заявил заместитель РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат дал интервью британскому телеканалу Channel 4. В нем он обсудил заявления западных политиков относительно украинского кризиса и намерения Москвы «напасть» на Киев.

«Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого. Единственное объявление, которое я видел, было со стороны западных СМИ и США, и это очень смешно и странно», — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящими врагами Киева являются украинские олигархи и элита, которые сбежали из страны из-за опасения начала боевых действий. По ее мнению, РФ в этом ситуации не является противником, и речь президента Украины Владимира Зеленского только доказывает это утверждение.

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