Зампостпреда при ООН Полянский указал на отсутствие причины для «нападения» на Украину

Москва, 15 февраля. Россия не станет проводить «вторжение» на Украину, поскольку у нее нет для этого причин. Об этом заявил заместитель РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат дал интервью британскому телеканалу Channel 4. В нем он обсудил заявления западных политиков относительно украинского кризиса и намерения Москвы «напасть» на Киев.

«Насколько мне известно — нет, и я не вижу причин для этого. Единственное объявление, которое я видел, было со стороны западных СМИ и США, и это очень смешно и странно», — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящими врагами Киева являются украинские олигархи и элита, которые сбежали из страны из-за опасения начала боевых действий. По ее мнению, РФ в этом ситуации не является противником, и речь президента Украины Владимира Зеленского только доказывает это утверждение.