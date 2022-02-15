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Захарова указала на истинных врагов Украины после обращения Зеленского

Политика
Захарова указала на истинных врагов Украины после обращения Зеленского
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Москва, 15 февраля. Обращение украинского президента Владимира Зеленского к олигархам и чиновникам с призывом вернуться показало, что врагом Украины является ее элита. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский в понедельник обратился ко всем государственным служащим, которые выехали из страны или планируют из нее уехать. Он призвал чиновников вернуться в течение 24 часов, поскольку народ доверил им «управлять страной и защищать ее». По данным СНБО Украины, за пределами страны находятся 23 депутата.

Захарова в своем Telegram-кнале отметила, что после того как Зеленский обратился к госслужащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою страну, с призывом вернуться, стало понятно, кто на самом деле для Украины враг.

«Враг этого государства — не Россия. Враг Украины — ее «элита», — указала она.

Дипломат отметила, что после того как Зеленский заявил, что объявление даты «вторжения» — это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США. По ее словам, когда Зеленский заявил, что у него есть все разведданные об «агрессоре», украинская армия как никогда сильна, а в дату «нападения» по всей стране пройдут «имиджевые мероприятия», стало «вообще все понятно»

Ранее Захарова предоставила Bloomberg два часа для «покаяния». Издание объявляло «датой вторжение» России на Украину 15 февраля.

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