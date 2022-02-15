Советник трех президентов США Бьюкенен заявил о крахе американской гегемонии

Вашингтон, 15 февраля. Гегемонии США в скором времени придет конец из-за большого количества политических противников. Об этом сообщил старший советник американских президентов Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана Патрик Бьюкенен в статье для The American Conservative.

Соединенные Штаты, по его мнению, нажили себе мощных геополитических оппонентов. Бьюкенен подчеркнул, что в их числе оказались Россия и Китай, которых будет сложно одолеть.

«Американская гегемония оказалась под ударом повсюду: в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, в Восточной Азии. Общее у противников Америки одно: они хотят нас выдворить», — отметил он.

Бывший советник также добавил, что баланс сил в мире постоянно меняется, а «противники Америки» набирают все большую мощь, одновременно с этим «стремясь ослабить Вашингтон».

Ранее обозреватель Род Дреер заявил, что военные конфликты на территории Ирака и Афганистана истощили Соединенные Штаты, из-за чего страна лишилась статуса мирового гегемона.