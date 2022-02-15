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Канье Уэст подогнал к дому своей экс-супруги Ким Кардашьян пикап с полным кузовом роз

Шоу-бизнес
Канье Уэст подогнал к дому своей экс-супруги Ким Кардашьян пикап с полным кузовом роз
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 15 февраля. Скандально известный рэп-исполнитель Канье Уэст на День святого Валентина подогнал к дому бывшей супруги Ким Кардашьян пикап, полный алых роз. Фотографию он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист также отметил на снимке свою возлюбленную. Кардашьян при этом показала, как празднует День всех влюбленных с новым избранником — Питом Дэвидсоном.

Канье Уэст подогнал к дому своей экс-супруги Ким Кардашьян пикап с полным кузовом роз
instagram.com / kanyewest

«Мы публичные фигуры, поэтому для общественности и прессы я иногда выгляжу как безумный. Но быть влюбленным — значит быть без ума от чего-то, и я без ума от своей семьи в счастливый День святого Валентина», — написал рэпер.

Канье Уэст в новом треке оставил угрозы новому парню Ким Кардашьян Питу Дэвидсону. Кроме того, он активно публикует оскорбительные кадры с новым возлюбленным звезды американского телевидения.

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Канье Уэст Ким Кардашьян рэпер
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