Песков: Путин готов к переговорам по теме гарантий безопасности

Москва, 15 февраля. Президент России Владимир Путин готов вести переговоры по теме гарантий безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он сообщил в беседе с CNN, что Путин всегда требовал переговоры и дипломатию. Фактически он поднял вопрос гарантий безопасности для России, подчеркнул Песков.

«Украина — лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России и, конечно, президент Путин, готов вести переговоры», — сказал он.

Страны Запада и Украина в последнее время озвучивают заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. В Кремле подобную информацию называют безосновательной и подчеркивают, что РФ не представляет угрозы.

Ранее Путин одобрил проект МИД РФ с реакцией Москвы на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности.