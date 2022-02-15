Жительница Южно-Сахалинска провалилась в кипяток под снегом

Южно-Сахалинск, 15 февраля. Девушка провалилась в лужу кипятка, которая образовалась на месте прорыва теплотрассы в административном центре Сахалинской области, сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

По предварительным данным, трагедия едва не произошла в районе Эдема. На место происшествия выехали коммунальщики и вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг. Девушка жива, она не обращалась за медицинской помощью. В администрации города подчеркнули, что поддерживают «связь с семьей».

Ранее на Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством со льда, который вдруг откололся от берега и стал быстро уплывать в Охотское море. Двоим мужчинам пришлось добираться до суши вплавь, часть сахалинцев выгребла к берегу с помощью ведер для рыбы.