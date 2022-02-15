Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 февраля 04:57
04:39
Общество
Кардиолог Иванов призвал россиян не повторять упражнения за спортсменами на Олимпиаде
04:32
Политика
Захарова указала на истинных врагов Украины после обращения Зеленского
04:19
Политика
Советник трех президентов США Бьюкенен заявил о крахе американской гегемонии
04:13
Шоу-бизнес
Канье Уэст подогнал к дому своей экс-супруги Ким Кардашьян пикап с полным кузовом роз
04:00
Общество
Жесткий подбор: почему в столице Крыма не могут выбрать нового мэра
03:54
Политика
Песков: Путин готов к переговорам по теме гарантий безопасности
03:42
Происшествия
Жительница Южно-Сахалинска провалилась в кипяток под снегом
03:29
Политика
Пушков заявил о главенствующей роли России в глобальной безопасности
02:58
Общество
Академик РАН Покровский связал скачки заболеваемости COVID-19 с днями недели
02:56
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с длительной задержкой в аэропорту Мурманска
Все новости

Жительница Южно-Сахалинска провалилась в кипяток под снегом

Происшествия
Жительница Южно-Сахалинска провалилась в кипяток под снегом
Группа ДТП и ЧП Санкт-Петербург  /  https://vk.com/spb_today?z=photo-68471405_397689407%2Fwall-68471405_2790938

Южно-Сахалинск, 15 февраля. Девушка провалилась в лужу кипятка, которая образовалась на месте прорыва теплотрассы в административном центре Сахалинской области, сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.

По предварительным данным, трагедия едва не произошла в районе Эдема. На место происшествия выехали коммунальщики и вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг. Девушка жива, она не обращалась за медицинской помощью. В администрации города подчеркнули, что поддерживают «связь с семьей».

Ранее на Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством со льда, который вдруг откололся от берега и стал быстро уплывать в Охотское море. Двоим мужчинам пришлось добираться до суши вплавь, часть сахалинцев выгребла к берегу с помощью ведер для рыбы.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Жительница Южно-Сахалинска провалилась в кипяток под снегом
сахалин южно-сахалинск происшествия
Комментировать