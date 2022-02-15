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Пушков заявил о главенствующей роли России в глобальной безопасности

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 03:29
Политика
Пушков заявил о главенствующей роли России в глобальной безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 февраля. Россия играет первостепенную роль как в европейской, так и в глобальной безопасности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Международные площадки, по его словам, без участия РФ просто станут местом обмена мнениями западных стран, из-за чего у них не может сложиться собственное видение какой-либо ситуации. Пушков отметил, что говорить о геополитической важности таких платформ по этой причине не имеет смысла.

«Это феномен необходимости России для полноценного обсуждения проблем европейской безопасности председатель Мюнхенской конференции Ишингер (Вольфганг, председатель Мюнхенской конференции. — Прим. ред.) отметил верно. Но в основном среди западных политиков в наши дни господствует примитивный идеологизм, лишающий их адекватного осознания изменений в мире и чувства геополитической перспективы», — подчеркнул сенатор.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал реакцию западных стран на заявление о возможном отказе Украины от вступления в НАТО. По его словам, они все чаще хотят слышать отказ Киева от становления участником Альянса.

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