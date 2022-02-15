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Прокуратура проверит инцидент с длительной задержкой в аэропорту Мурманска
Происшествия
Прокуратура проверит инцидент с длительной задержкой в аэропорту Мурманска
vk.com  /  группа ВКонтакте &quot;Мурманский аэропорт&quot;

 

Мурманск, 15 февраля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки авиарейсов в аэропорту Мурманска.

Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиаров рейсов «Мурманск — Петербург» и «Мурманск — Москва». Рейсы принадлежат компаниям «Россия», «Победа» и «Аэрофлот».

Согласно данным прокуратуры, задержка отправления и прибытия в понедельник произошла из-за неблагоприятных метеоусловий. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители прокуратуры проверят все обстоятельства произошедшего. Также они оценят своевременность обеспечения пассажиров едой и размещения их в гостинице.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Архангельске. Самолет летел из Москвы в Мурманск.

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