Прокуратура проверит инцидент с длительной задержкой в аэропорту Мурманска

Мурманск, 15 февраля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту длительной задержки авиарейсов в аэропорту Мурманска.

Мурманская транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиаров рейсов «Мурманск — Петербург» и «Мурманск — Москва». Рейсы принадлежат компаниям «Россия», «Победа» и «Аэрофлот».

Согласно данным прокуратуры, задержка отправления и прибытия в понедельник произошла из-за неблагоприятных метеоусловий. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Представители прокуратуры проверят все обстоятельства произошедшего. Также они оценят своевременность обеспечения пассажиров едой и размещения их в гостинице.

Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Архангельске. Самолет летел из Москвы в Мурманск.