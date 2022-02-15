Английский Зеленского рассмешил пользователей Twitter

Киев, 15 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибку при приветствии канцлера Германии Олафа Шольца на английском языке. Пользователи Twitter высмеяли главу государства.

Встреча состоялась в понедельник в Киеве. При рукопожатии Зеленский сказал: «I'm okay with shakehanding». Скорее всего, он имел в виду слово «handshaking», однако перепутал две части слова «рукопожатие». Этим он выставил себя на посмешище.

«Это лучшая цитата дня», — прокомментировал один из пользователей Twitter. «Shakehanding — звучит интересно. Встреча уже началась как надо», — написал другой. «Это такая тактика переговоров. Заставить оппонента думать, что он имеет дело с профаном, чтобы потом перехитрить его», — пошутил подписчик.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2». По его словам, у них возникли разногласия.