Прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки самолета в Архангельске

Архангельск, 15 февраля. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с экстренной посадкой самолета «Москва — Мурманск» в Архангельске.

Транспортная прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в связи с приземлением рейса «Аэрофлота» SU-1324 из Москвы в Мурманск на запасном аэродроме Архангельска из-за условий погоды. Авиакомпания на данный момент размещает 146 пассажиров в гостинице. Вылет в Мурманск планируется во вторник, в 9 утра. Ситуация находится на контроле прокуратуры федерального округа.

Ранее сообщалось, что вылет борта из Екатеринбурга в Сочи был задержан из-за неисправности самолета. Всего на рейс был зарегистрирован 221 пассажир.