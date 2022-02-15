Украине пришлось скандалить с партнерами из-за нагнетания темы войны

Киев, 15 февраля. Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что Украине пришлось поскандалить с тремя странами-партнерами из-за нагнетания Киевом темы войны.

Зеленский в ходе выступления своей фракции «Слуга народа» в Верховной раде рассказал о том, что три дружественные Украине страны высказывают алармистские настроения, поднимая тему войны. По словам украинского лидера, для того чтобы прийти к пониманию, с ними пришлось поскандалить. Об этом передает «Страна.ua».

Ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому и жителям Украины. Он подчеркнул, что Россия не хочет войны и призвал украинского лидера к благоразумию. Также глава Чечни признался, что любит Украину, ее добрый народ и считает, что русские и украинцы — «один славянский народ, с общей историей, культурой и религией».