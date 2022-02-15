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Игорь Лебедев впервые прокомментировал болезнь своего отца Владимира Жириновского

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 02:04
Общество
Игорь Лебедев впервые прокомментировал болезнь своего отца Владимира Жириновского
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 15 февраля. Бывший вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев впервые публично прокомментировал болезнь своего отца председателя ЛДПР Владимира Жириновского словами «только живи».

Игорь Лебедев опубликовал пост в своем Facebook и уточнил, что он беспокоится. По информации издания URA.RU, ранее он выступал категорически против разглашения какой-либо информации о состоянии своего отца.

Состояние лидера ЛДПР также прокомментировал Минздрав, оценив его как стабильное. Ранее Жириновский встретился с лидером партии КПРФ Геннадием Зюгановым в московской больнице, и они «перекинулись любезностями». Зюганов лег в больницу для профилактики.

О госпитализации Владимира Жириновского сообщалось 9 февраля. Пресс-служба Минздрава информировала, что политик находится в больнице со 2 февраля с «Омикроном».

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