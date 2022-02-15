Экономист Гиринский рассказал о способе увеличить пенсию работающим пенсионерам

Москва, 15 февраля. Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию пенсии, однако для этого им придется уволиться и устроиться на работу вновь, заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Пенсия по старости состоит из страховой и накопительной частей, напомнил специалист. Первая, в свою очередь, делится на гарантированную государством страховую часть и зависящую от пенсионных баллов долю.

С 2016 года фиксированная часть пенсии не индексируется, она составляет 6044 рублей 48 копеек, сообщил агентству «Прайм» Гиринский. К фиксированной части положены доплаты при наличии иждивенцев, инвалидности I группы, стажа работы на селе и Крайнем Севере, а также после достижения 80-летнего возраста.

Индексация Индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) также прекращена, отметил экономист. Стоимость одного балла ИПК составляет около 100 рублей, за год трудового стажа получить можно не более трех баллов.

Экономист рассказал о способе увеличить пенсию работающему пенсионеру. Однако для этого ему придется временно уволиться, отметил Гиринский.

«Если пенсионер работает, то пенсия не индексируется, однако по выходу на пенсию пенсионер получает индексацию. Конечно, есть (теоретически) путь получить индексацию в процессе работы. Для этого можно уволиться и, получив индексацию, снова пойти работать», — посоветовал эксперт.

На практике этот способ мало осуществим, предупредил Гиринский. Эксперт напомнил, что устроиться на работу пенсионеру «крайне сложно, если вообще возможно». Трудоустроиться официально и с большой зарплатой для достигшего пенсионного возраста человека будет «невероятным везением», заключил Гиринский.

Ранее ФАН опубликовал разъяснения пенсионного эксперта Сергея Власова по поводу предстоящих мартовских доплат к пенсиям россиянам, которые получают выплаты по линии Минобороны и правоохранительных органов. Они в отличие от других категорий пожилых граждан еще не получили свои доплаты в феврале.