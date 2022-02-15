Зеленский призвал госслужащих вернуться на Украину в течение суток

Киев, 15 февраля. Государственные служащие, которые уехали из Украины или собираются покинуть ее, должны вернуться в течение 24 часов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства обратился к согражданам и заявил, что представителям страны необходимо защищать ее. Соответствующее обращение было опубликовано в его Telegram-канаде.

«Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать плечо к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом», — заявил Зеленский.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к украинцам и Владимиру Зеленскому с мнением о ситуации вокруг государства. Он призвал президента выполнить Минские соглашения во избежание необратимых последствий.