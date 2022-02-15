Глава минобороны Украины заявил об отсутствии причин для введения военного положения

Киев, 15 февраля. Глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что в данный момент отсутствуют причины для введения военного положения на территории страны.

Глава министерства обороны Украины в ходе эфира на телеканале ICTV заявил, что в данный момент для введения военного положения абсолютно нет оснований. По мнению Резникова, власти не могут делать это лишь, чтобы урегулировать медийную сферу. Украинский министр обороны сообщил об этом, отвечая на вопрос, будет ли правительство вводить военное положение на территории страны.

Резников также добавил, что страна может пережить это время. По мнению главы минобороны, этот кризис носит информационный характер. Он подчеркнул что правительство вводит военный режим лишь при «вторжении». Москва при этом много раз сообщала, что не планирует никуда «вторгаться».

Госдеп США приказал уничтожить все компьютеры и сетевое оборудование посольства на Украине. Ранее внешнеполитическое ведомство перенесли из Киева во Львов.