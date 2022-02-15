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Миллиардер Айзекман запланировал три космических полета на корабле SpaceX

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 01:27
Общество
Миллиардер Айзекман запланировал три космических полета на корабле SpaceX
twitter.com/Firefly_Space  /  Официальная страница компании Firefly Aerospace

Вашингтон, 15 февраля. Основатель компании Draken International Джаред Айзекман решил провести еще три космических полета. Для этого он использует ракету компании SpaceX, которая была построена инженером Илоном Маском.

Миллиардер дал интервью для газеты The Washington Post, в ходе которого рассказал о своих намерениях вновь отправиться в космос. Он не стал рассказывать, во сколько ему обойдутся эти полеты, но подчеркнул, что первый из них может состояться уже в конце 2022 года.

Два космических путешествия будут осуществлены с помощью корабля SpaceX Dragon. Он используется NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Третий полет будет совершен на корабле Starship. В настоящий момент компания SpaceX только разрабатывает этот проект. NASA в будущем будет с его помощью отправлять астронавтов на Луну.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман в интервью для ФАН рассказал, что при осуществлении межпланетных полетов размещать на Земле громоздкие энергосистемы значительно разумнее, чем устанавливать их на космических кораблях. Он объяснил, сможет ли человечество сократить время путешествия до Марса с полугода до 45 дней.

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космос полет space x айзекман
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