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Таблоид DR назвал пять причин мягкой позиции Германии по отношению к России

  /   Обновлено: 15 февраля 2022 01:09
Политика
Таблоид DR назвал пять причин мягкой позиции Германии по отношению к России
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 15 февраля. Берлин сохраняет аккуратную позицию между Киевом и Москвой из-за взаимоотношений с Кремлем и обещания не воевать после Второй мировой. Об этом написало немецкое издание DR.

Германия предпочитает не занимать сторону, когда речь идет об украинском кризисе, за что подвергается критике от других западных государств. По мнению автора таблоида, это связано с несколькими историческими и экономическими факторами. Он считает, что ФРГ поступает грамотно в этой ситуации, а также назвал пять причин аккуратного курса Германии к России.

Таблоид DR назвал пять причин мягкой позиции Германии по отношению к России
Федеральное агентство новостей /

По его мнению, Берлин сильно зависит от Москвы с точки зрения поставок газа. Кроме того, немцы помнят Вторую мировую войну и обещали больше не воевать. Остальные три причины — это «восточная политика», торговля между ФРГ и РФ, а также пророссийские настроения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем риски, которые связаны с запуском газопровода «Северный поток — 2». Глава государства подчеркнул, что между сторонами переговоров возникли разногласия.

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